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Заблокирован счет Светланы Тихановской, на него поступала социальная пенсия ребенку по инвалидности

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет.

Как сообщает телеграм-канал Тихановской, сотрудница банка назвала причину: «В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

Отмечается, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 рубля в месяц.

Ранее стало известно о блокировке банковских счетов в Беларуси Павла Латушко и Антона Мотолько.

 
 
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Светлана Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет.
 
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