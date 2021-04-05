Заблокирован счет Светланы Тихановской, на него поступала социальная пенсия ребенку по инвалидности

Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет.

Как сообщает телеграм-канал Тихановской, сотрудница банка назвала причину: «В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

Отмечается, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 рубля в месяц.

Ранее стало известно о блокировке банковских счетов в Беларуси Павла Латушко и Антона Мотолько.