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Заблокирован счет Светланы Тихановской, на него поступала социальная пенсия ребенку по инвалидности
05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлана Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет.
Как
Отмечается, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 рубля в месяц.
Ранее стало известно
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Светлана Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет.
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