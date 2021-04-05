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В Германии задержали белоруса на фуре с 3,82 промилле
Источник материала: Партизан
В немецкой земле Гессен остановили грузовик с прицепом, которым управлял очень пьяный водитель из Беларуси. Об этом сообщает местная полиция.
Снимок носит иллюстрацивный характер. Фото: pbs.twimg.com
Фура привлекла внимание правоохранителей в ночь на 3 апреля примерно в 02.30 на трассе А44 у города Вольфхаген. Она двигалась в направлении Дортмунда зигзагами,
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В немецкой земле Гессен остановили грузовик с прицепом, которым управлял очень пьяный водитель из Беларуси. Об этом сообщает местная полиция.
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