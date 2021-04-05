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"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Доманский отреагировал на появление своей фамилии на афише фестиваля

05.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске".


Фото: andreydomanskyi / Instagram

По словам ведущего, пишет gordonua.com, при этом он не давал организаторам своего согласия.

"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет", – написал он.
 
Теги: Витебск
 
 
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Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса...
 
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