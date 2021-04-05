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"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Доманский отреагировал на появление своей фамилии на афише фестиваля
Источник материала: Партизан
Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске".
Фото: andreydomanskyi / Instagram
По словам ведущего,
"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет", – написал он.
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"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Доманский отреагировал на появление своей фамилии на афише фестиваля
Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса...
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