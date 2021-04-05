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БКК и IPL установили новую цену на поставки калия в Индию

05.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений IPL 5 апреля 2021 года установили новую контрактную цену на поставки калия на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR.



Главный офис солигорского «Беларуськалия». Фото: belmir.by

Как говорится в пресс-релизе БКК, пишет belmir.by, достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия.


«Необходимо отметить, что достигнуть указанной договоренности стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения», — пояснили в компании.

БКК в пресс-релизе поблагодарила IPL и подчеркнула, что очень высоко ценит тот уровень взаимного доверия и уважения, который связывает обе компании на протяжении многих лет.

Напомним, в конце января 2021 года стало известно, что БКК и IPL договорились о поставках калия по цене 247 долларов за тонну на условиях CFR. Таким образом, новый договор устанавливает стоимость удобрений на 33 доллара выше.
 
 
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Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений IPL 5 апреля 2021 года установили новую контрактную цену на поставки калия на...
 
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