|
БКК и IPL установили новую цену на поставки калия в Индию
Источник материала: Партизан
Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений IPL 5 апреля 2021 года установили новую контрактную цену на поставки калия на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR.
Главный офис солигорского «Беларуськалия». Фото: belmir.by
Как говорится в пресс-релизе БКК,
«Необходимо отметить, что достигнуть указанной договоренности стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения», — пояснили в компании.
БКК в пресс-релизе поблагодарила IPL и подчеркнула, что очень высоко ценит тот уровень взаимного доверия и уважения, который связывает обе компании на протяжении многих лет.
Напомним, в конце января 2021 года стало известно, что БКК и IPL договорились о поставках калия по цене 247 долларов за тонну на условиях CFR. Таким образом, новый договор устанавливает стоимость удобрений на 33 доллара выше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер минеральных удобрений IPL 5 апреля 2021 года установили новую контрактную цену на поставки калия на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)