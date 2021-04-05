Под Новогрудком годовалый мальчик утонул в бочке с водой

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Мальчик, которому было 1 год и 4 месяца, утонул возле дома в бочке с водой. Глубина воды была лишь 30 см, но этого оказалось достаточно для трагического происшествия.





Вызванные на место происшествия медики ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть ребенка.