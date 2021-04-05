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Под Новогрудком годовалый мальчик утонул в бочке с водой

05.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Углы Новогрудского района 5 апреля произошла ужасная трагедия, сообщает Еврорадио со ссылкой на телерадиокомпанию "Гродно".



Фото: t.me/trkgrodno

Мальчик, которому было 1 год и 4 месяца, утонул возле дома в бочке с водой. Глубина воды была лишь 30 см, но этого оказалось достаточно для трагического происшествия.

Вызванные на место происшествия медики ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть ребенка. 
 
Теги: Гродно
 
 
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В деревне Углы Новогрудского района 5 апреля произошла ужасная трагедия, сообщает Еврорадио со ссылкой на телерадиокомпанию "Гродно".
 
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