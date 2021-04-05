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Герасименя - о молчании Домрачевой: Никого не осуждаю, но с молчаливого согласия совершаются преступления

05.04.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к Дарье Домрачевой.



Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону подверглась массовому осуждению со стороны части жителей Беларуси за то, что не высказала четкое мнение по поводу событий в стране.

«Да, я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно!

Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека — нет, я не буду и не хочу этого делать.

Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так.

Если кто-то молчит… всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления.

Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает... что я могу сделать?» — сказала Герасименя.
 
 
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Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru»...
 
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