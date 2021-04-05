ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине рассказали об особенностях новой тяжелой БМП «Вавилон»

05.04.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одной из самых перспективных украинских разработок в сфере бронетехники является тяжелая БМП «Вавилон», создаваемая по госзаказу инженерной группой «Арей». О ее перспективах и разработке рассказало издание «Оборонно-промисловий кур'єр».


Фото: opk.com.ua

«Вавилон» — боевая машина пехоты на базе ходовой части танка Т-64, с гибридной силовой установкой и броней, гарантирующей защит от 30-миллиметровных бронебойных снарядов (обычных и подкалиберных) на дистанции до 500 метров. Боевая масса машины составляет 36 тонн, экипаж — три человека плюс восемь человек десанта. Разрабатывается и вариант машины на шасси танка Т-84.

Защищенность «Вавилона» обеспечивает особая конструкция корпуса с разнесенным бронированием и модулями дополнительной защиты. Вооружение тяжелой БМО — 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет, 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет НСВ на модуле вынесенного вооружения, автоматический гранатомет УАГ-40 и ПТРК «Барьер». Приборы наблюдения и прицеливания включают лазерный дальномер, тепловизор, телекамеры кругового обзора и комплекс выявления лазерного излучения с системой постановки аэрозольных завес.

Боевой модуль и модуль вынесенного вооружения работают независимо. Машина может преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров при условии наличия устройств подводного вождения. Для повышения комфорта экипажа при выполнении долговременных заданий БМП оснащается анатомическими креслами, климатической и фильтрационной установками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевая машина весит 36 тонн и сделана на шасси танка Т-64.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии задержали белоруса на фуре с 3,82 промилле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by