В Украине рассказали об особенностях новой тяжелой БМП «Вавилон»

Источник материала: Tut.by

Одной из самых перспективных украинских разработок в сфере бронетехники является тяжелая БМП «Вавилон», создаваемая по госзаказу инженерной группой «Арей». О ее перспективах и разработке рассказало издание «Оборонно-промисловий кур'єр» .



Фото: opk.com.ua

«Вавилон» — боевая машина пехоты на базе ходовой части танка Т-64, с гибридной силовой установкой и броней, гарантирующей защит от 30-миллиметровных бронебойных снарядов (обычных и подкалиберных) на дистанции до 500 метров. Боевая масса машины составляет 36 тонн, экипаж — три человека плюс восемь человек десанта. Разрабатывается и вариант машины на шасси танка Т-84.

Защищенность «Вавилона» обеспечивает особая конструкция корпуса с разнесенным бронированием и модулями дополнительной защиты. Вооружение тяжелой БМО — 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет, 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет НСВ на модуле вынесенного вооружения, автоматический гранатомет УАГ-40 и ПТРК «Барьер». Приборы наблюдения и прицеливания включают лазерный дальномер, тепловизор, телекамеры кругового обзора и комплекс выявления лазерного излучения с системой постановки аэрозольных завес.

Боевой модуль и модуль вынесенного вооружения работают независимо. Машина может преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров при условии наличия устройств подводного вождения. Для повышения комфорта экипажа при выполнении долговременных заданий БМП оснащается анатомическими креслами, климатической и фильтрационной установками.