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Доллар заметно подорожал на торгах 5 апреля. Что происходит с валютой и стоит ли бежать в обменник

05.04.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар по отношению к рублю вырос на 1,6 копейки, или на 0,62% — до 2,6552 рубля. Эксперт рассказал, значит ли что-то такое укрепление и чего ждать от курса американской валюты в ближайшем будущем.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что сегодня ничего необычного с долларом не происходило.

— Доллар растет к другим мировым валютам, в частности, к евро и еще сильнее к российскому рублю. Это и наложилось на поведение белорусского рубля. О стоимости рубля нужно судить по динамике корзины. Рост корзины за сегодня был достаточно умеренный — 0, 22%. Надо отметить, что стоимость корзины с начала года выросла всего лишь на 0,25%. То есть, по сути, курс белорусского рубля с начала года почти не изменился. При этом мы периодически видим движение отдельных валют — то доллар вверх, то евро вниз, то российский рубль туда-сюда. Происходящее вызвано, скорее, колебанием валют друг относительно друга, — поясняет аналитик.

Также он прогнозирует, что уже завтра, возможно, мы увидим обратную картину.

— Сегодня после закрытия торгов на белорусской валютной бирже на всех мировых рынках наблюдается значительное падение доллара ко всем мировым валютам, включая евро, фунт, франк, иену, — говорит Вадим Иосуб. — Падает доллар во второй половине дня и к российскому рублю. Поэтому, вероятнее всего, на завтрашних торгах мы увидим снижение курса доллара.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперт прокомментировал движение валют на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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