Цены на автомобильное топливо в Беларуси подняли девятый раз с начала года

«Белнефтехим» объявил о девятом в этом году подорожании автомобильного топлива.





Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна, передает БелаПАН .

С 6 апреля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 1,79 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,89 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,11 рубля, дизтопливо — 1,89 рубля.

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта.

Новое повышение концерн объяснил тем, что «среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%», в то время как в стране топливо подорожало менее чем на 5%.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%. Согласно подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 4,46%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 5%, АИ-92-К5-Евро — на 5,29%.