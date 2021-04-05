В центре города будет расти руккола и картошка. На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

Источник материала: Onliner

Зеленые кровли — мировой тренд, который, однако, со скрипом реализуется в наших условиях. Нередко застройщики, собирая деньги с горожан, обещают сделать нечто эдакое, но перед сдачей дома идут на попятную: дорого, неудобно, да и кто за «джунглями» будет ухаживать. Поэтому по части высотного озеленения рассчитывать приходится только на энтузиастов. Впрочем, есть и свежие (как огурчики с грядки) новости: в центре Минска, практически на Октябрьской площади, может появиться целый огород на крыше. Точная локация — кровля офиса A1, количество соток не уточняется, но явно побольше, чем стандарты дачных товариществ.





На крыше известной «стекляшки» планируется выращивать морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и, конечно же, картофель (куда без него, тем более с таким-то ростом цен на этот продукт). Место нашлось также малине, клубнике, землянике и даже миниарбузам. Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, руккола — выращивать собираются все, чтобы можно было сделать свежий и полезный салат. «Чистота воздуха, высотное расположение, погодные условия и другие факторы, которые могли бы повлиять на урожай, были учтены при разработке огорода», — объясняют авторы «зеленой» идеи. Уход за растениями поручат команде профессионалов, однако при желании любой из сотрудников может примкнуть к их рядам.





«Делать такие зеленые крыши для офисов — это мировая практика и одно из самых популярных экологичных решений для современной архитектуры. Этим проектом мы продолжаем развивать концепцию создания „зеленого офиса“ и создавать экологичное пространство для работы. Как распределять выращенный урожай — решат сами сотрудники, при помощи внутреннего онлайн-голосования. Кроме того, в условиях гибридного формата работы, „А1гарод“ задумывался еще и как дополнительная рабочая зона и территория для отдыха на открытом воздухе для сотрудников и гостей офиса, а также площадка для проведения мероприятий на тему экологии и не только», — отметили в А1.





Высадить рассаду на грядки и удивить Минск высотным огородом компания планирует 16 апреля.