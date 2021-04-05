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В центре города будет расти руккола и картошка. На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

05.04.2021 19:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зеленые кровли — мировой тренд, который, однако, со скрипом реализуется в наших условиях. Нередко застройщики, собирая деньги с горожан, обещают сделать нечто эдакое, но перед сдачей дома идут на попятную: дорого, неудобно, да и кто за «джунглями» будет ухаживать. Поэтому по части высотного озеленения рассчитывать приходится только на энтузиастов. Впрочем, есть и свежие (как огурчики с грядки) новости: в центре Минска, практически на Октябрьской площади, может появиться целый огород на крыше. Точная локация — кровля офиса A1, количество соток не уточняется, но явно побольше, чем стандарты дачных товариществ.

В центре города будет расти руккола и картошка. На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

На крыше известной «стекляшки» планируется выращивать морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и, конечно же, картофель (куда без него, тем более с таким-то ростом цен на этот продукт). Место нашлось также малине, клубнике, землянике и даже миниарбузам. Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, руккола — выращивать собираются все, чтобы можно было сделать свежий и полезный салат. «Чистота воздуха, высотное расположение, погодные условия и другие факторы, которые могли бы повлиять на урожай, были учтены при разработке огорода», — объясняют авторы «зеленой» идеи. Уход за растениями поручат команде профессионалов, однако при желании любой из сотрудников может примкнуть к их рядам.

В центре города будет расти руккола и картошка. На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

«Делать такие зеленые крыши для офисов — это мировая практика и одно из самых популярных экологичных решений для современной архитектуры. Этим проектом мы продолжаем развивать концепцию создания „зеленого офиса“ и создавать экологичное пространство для работы. Как распределять выращенный урожай — решат сами сотрудники, при помощи внутреннего онлайн-голосования. Кроме того, в условиях гибридного формата работы, „А1гарод“ задумывался еще и как дополнительная рабочая зона и территория для отдыха на открытом воздухе для сотрудников и гостей офиса, а также площадка для проведения мероприятий на тему экологии и не только», — отметили в А1.

В центре города будет расти руккола и картошка. На крыше главного офиса А1 в Минске разобьют огород

Высадить рассаду на грядки и удивить Минск высотным огородом компания планирует 16 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Зеленые кровли — мировой тренд, который, однако, со скрипом реализуется в наших условиях. Нередко застройщики, собирая деньги с горожан, обещают сделать нечто...
 
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