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Многодетного отца арестовали на 30 суток за бело-красно-белую ленту на антенне арендного автомобиля
Источник материала: Партизан
Сегодня утром, около 7:30, был задержан Денис Букаткин. Причина — одна бело-красно-белая ленточка на автомобиле.
Иллюстративное фото
Во Фрунзенском РУВД на Дениса Букаткина составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП за «пикетирование путем размещения на антенне автомобиля бело-красно-белой ленты»,
На суде Денис пояснил, что этот автомобиль он взял в аренду для работы. Ленту с антенны не снимал, так как она ему не мешала.
Судья Мария Ерохина приговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.
Перевод
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Сегодня утром, около 7:30, был задержан Денис Букаткин. Причина — одна бело-красно-белая ленточка на автомобиле.
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