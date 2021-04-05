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На границе с Беларусью застрелился украинский солдат-срочник

05.04.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский солдат срочной службы из Николаева покончил с собой в районе Ковеля.



Украинский военнослужащий. Украинский военнослужащий (фото из архива)

В Волынской области (ВО) Украины на границе с Беларусью во время патрулирования застрелился 20-летний украинский солдат срочной службы из Николаева. Об этом сообщили в понедельник, 5 апреля, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции по ВО.

По ее данным, пишет DW, "военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата". Что послужило поводом к трагедии, произошедшей вечером 2 апреля близ Ковеля, выясняется.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
 
 
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Украинский солдат срочной службы из Николаева покончил с собой в районе Ковеля.
 
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