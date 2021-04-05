Дмитриев: «Сегодня все госорганы охватила экстремистская лихорадка»

В первый же день работы весенней сессии белорусские парламентарии продемонстрировали небывалую скорость в принятии законов.





пишет Салідарнасць, комментируя работу сессии на своем канале. — Де-факто парламент — это место, где согласовываются общественные интересы. В нашей системе парламент — это инструмент легитимизации политики Администрации президента. То есть они принимают такие законы, по которым потом Администрации и другим органам власти удобнее действовать в отношении народа. — Палата представителей — это такой орган, который у нас называют парламентом, но парламентом он не является, — считает экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев,Салідарнасць, комментируя работу сессии на своем канале. — Де-факто парламент — это место, где согласовываются общественные интересы. В нашей системе парламент — это инструмент легитимизации политики Администрации президента. То есть они принимают такие законы, по которым потом Администрации и другим органам власти удобнее действовать в отношении народа.





Политик отметил, что его не удивила основная повестка работы сессии, начавшейся 2 апреля.





— Для меня не было удивлением услышать от главы Палаты представителей, что, оказывается, главная задача на этой весенней сессии — изменение законодательства. Казалось бы, вокруг кризис, мы, очевидно, не в лучшей экономической форме, многие люди либо уехали, либо сидят на чемоданах, рабочих мест с достойной зарплатой в регионах больше не становится.





Чем в такой ситуации должен заниматься парламент? Они должны биться за то, чтобы изменить эту ситуацию. Но нет! Главной целью было обозначено то, что у нас «слишком либеральное законодательство» и его нужно быстренько подлатать, — возмущен сопредседатель ОО «Говори правду».





Дмитриев намерен узнать, кто из депутатов голосовал за предложенные в первый день законопроекты, чтобы в будущем привлечь их к ответственности.





— В реальности сегодня Палата представителей занимается одним — подводит под те незаконные действия, которые мы видели на протяжении полугода, законодательную базу. Вместо того, чтобы говорить о реальной социальной защите, изменениях для бизнеса, решать огромное количество проблем, решается только одна задача — укрепление позиции власть имущих и их право фактически завести уголовное дело на каждого.





Хочу сказать, что депутаты поразительным образом промахнулись. Дело в том, что долгое время Палата представителей была таким тихим уютным местом, где они получали очень неплохую по белорусским меркам зарплату, (порядка тысячи долларов), и при этом никто не знал, что они там делают.





И тут в один момент люди, которые пошли спокойно посидеть в тиши кабинетов четыре года за хорошую зарплату, стали персонально ответственными за то, что происходит в стране.





Одно дело — какой-то чиновник, который является «винтиком в системе», и совсем другое — депутат. Депутат голосует, он нажимает на кнопку со своей фамилией и говорит от имени своих избирателей. И в этом смысле избранники, которые заседают в Палате представителей, фактически ставят свои персональные подписи под тем, что происходило, потому что они де-факто это оправдывают, и тем, что может происходить в Беларуси в отношении граждан.





Я обязательно направлю обращение к главе Палаты с просьбой опубличить списки голосовавших. Хотелось бы узнать, кто из них воздержался или голосовал против. На будущее нам это очень даже пригодится, — заявил политик.





Действия госорганов в последнее время он сравнил с «золотой лихорадкой».





— Я бы сказал, что сегодня все госорганы охватила экстремистская лихорадка. Они видят в белорусах, которые высказывают свое мнение, экстремистов и пытаются заранее, учитывая опыт прошлого года, поставить ловушки, чтобы люди были максимально ограничены в правах.





То есть вместо того, чтобы давать эти права, они их ограничивают и отдают их органам, которые должны осуществлять контроль и наказание.





Экстремистская лихорадка мне напомнила другую лихорадку — золотую. У них много общего. В каком бы месте и в какое бы время ни начиналась золотая лихорадка, у нее всегда были очень характерные особенности. Это всегда очень быстрое обогащение старателей, но потом это неизбежное вытеснение их из этих мест и превращение самих этих мест, когда-то утопавших в богатстве, в города-призраки и, по сути, полное обнищание.





Вот также и со «старателями», которые находятся внутри белорусской власти. Сейчас в краткосрочном периоде они, конечно, получат эту быструю прибыль. В чем она будет выражаться? В погонах, зарплатах или страхе народа.





Но в исторической перспективе они также проиграют и все, что они создали, превратится в прах, останется только одно — ответственность за то, что они делали перед людьми, — уверен Андрей Дмитриев.