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Дождь и ветер: какой будет погода в Беларуси 6 апреля

05.04.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Влажная и прохладная погода будет завтра, 6 апреля, в Беларуси, сообщают синоптики Белгидромета.

Такая неустойчивая погода определяется атмосферным фронтом от циклона с центром над Скандинавским полуостровом.

Будет облачно с прояснениями, ночью на большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, порывистый, временами сильный порывистый.

Температура воздуха составит от -1°C по западу до +4°C по юго-востоку. В середине дня – до +5°C. Вечером столбики термометра немного опустятся  – от +1°C до +3°C.

Как отмечают синоптики, погода не изменится и в ближайшие дни. Будет прохладно и дождливо. А на выходные обещают некоторое потепление.

Несмотря на колебания температур, апрель соответствует климатической норме, подчеркнули в Белгидромете.

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Теги: Минск
 
 
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Не стоит ожидать потепления до выходных, отмечают синоптики, при этом апрель соответствует своей климатической норме.
 
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