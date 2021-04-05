График ЦТ утвержден в Беларуси: первый тест – 16 июня

Источник материала: ОНТ

В Министерстве образования рассказали, когда в Беларуси начнется централизованное тестирование. График ЦТ размещен на Национальном правовом интернет-портале .

Определено, что ЦТ будет проходить в 41 учебном заведении страны. В столице тестирование пройдет в 13 учебных заведениях.

Зарегистрироваться на ЦТ можно будет в специальных пунктах, которые будут работать с 9 до 19 часов. Зарегистрироваться на резервные дни можно будет с 2 по 9 июля. Тесты как в резервные, так и в основные дни будут начинаться в 11:00.

Фото: БЕЛТА (архив)





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