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График ЦТ утвержден в Беларуси: первый тест – 16 июня

05.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

График ЦТ утвержден в Беларуси: первый тест – 16 июня

В Министерстве образования рассказали, когда в Беларуси начнется централизованное тестирование. График ЦТ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Определено, что ЦТ будет проходить в 41 учебном заведении страны. В столице тестирование пройдет в 13 учебных заведениях.

Зарегистрироваться на ЦТ можно будет в специальных пунктах, которые будут работать с 9 до 19 часов. Зарегистрироваться на резервные дни можно будет с 2 по 9 июля. Тесты как в резервные, так и в основные дни будут начинаться в 11:00.

Фото: БЕЛТА (архив)


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В Министерстве образования рассказали, когда в Беларуси начнется централизованное тестирование. График ЦТ размещен на Национальном правовом интернет-портале....
 
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