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Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

05.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

С попытками реабилитации нацизма сталкиваются и другие страны. Сегодня Президент России Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за такие действия.

К примеру, за публичное оскорбление ветеранов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов российских рублей. Вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет. При этом предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от трёх до пяти миллионов. Штраф до одного миллиона российских рублей установлен за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России. 

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С попытками реабилитации нацизма сталкиваются и другие страны. Сегодня Президент России Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной...
 
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