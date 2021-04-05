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Белорусские калийные удобрения дорожают на индийском рынке

05.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские калийные удобрения дорожают на индийском рынке

Белорусские калийные удобрения дорожают на мировом рынке. Крупнейший индийский импортёр утвердил новую стоимость поставок.

Теперь на индийский рынок калийные удобрения будут поступать по $280 за тонну и это на $33 дороже, чем по условиям прошлого контракта, подписанного в конце января. По оценке специалистов, это сделка станет очередным шагом в развитии, как индийского, так и мирового рынка калия. 

Напомним, белорусская калийная компания работает с 2013 года, за это время удобрения отправлялись почти в 140 стран мира. Основным поставщиком остаётся «Беларуськалий». Предприятие входит в число лидеров мирового экспорта калийных удобрений.

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Белорусские калийные удобрения дорожают на мировом рынке. Крупнейший индийский импортёр утвердил новую стоимость поставок. Теперь на индийский рынок калийные...
 
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