Белорусские калийные удобрения дорожают на индийском рынке

Источник материала: ОНТ

Белорусские калийные удобрения дорожают на мировом рынке. Крупнейший индийский импортёр утвердил новую стоимость поставок.

Теперь на индийский рынок калийные удобрения будут поступать по $280 за тонну и это на $33 дороже, чем по условиям прошлого контракта, подписанного в конце января. По оценке специалистов, это сделка станет очередным шагом в развитии, как индийского, так и мирового рынка калия.

Напомним, белорусская калийная компания работает с 2013 года, за это время удобрения отправлялись почти в 140 стран мира. Основным поставщиком остаётся «Беларуськалий». Предприятие входит в число лидеров мирового экспорта калийных удобрений.

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