В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали 40 человек

Источник материала: ОНТ

За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.



Ранее в соцсетях оказался видеоролик, на котором девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Местные полицейские арестовали 40 человек, причастных к фотосессии.

Девушкам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до полугода, организатору съемок могут дать 1,5 года тюрьмы. Также они могут получить штрафы – около 1390 долларов для каждой модели и 14 тысяч долларов для организатора.

Вместе с тем представитель генконсульства не исключает возможности того, что в честь наступления Рамадана моделей могут помиловать.

Фото: pixabay

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