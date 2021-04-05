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В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали 40 человек
Источник материала: ОНТ
За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом
Девушкам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до полугода, организатору съемок могут дать 1,5 года тюрьмы. Также они могут получить штрафы – около 1390 долларов для каждой модели и 14 тысяч долларов для организатора.
Вместе с тем представитель генконсульства не исключает возможности того, что в честь наступления Рамадана моделей могут помиловать.
Фото: pixabay
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За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.Ранее в...
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