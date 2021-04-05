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В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали 40 человек

05.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали 40 человек

За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.

Ранее в соцсетях оказался видеоролик, на котором девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Местные полицейские арестовали 40 человек, причастных к фотосессии.

Девушкам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до полугода, организатору съемок могут дать 1,5 года тюрьмы. Также они могут получить штрафы – около 1390 долларов для каждой модели и 14 тысяч долларов для организатора.

Вместе с тем представитель генконсульства не исключает возможности того, что в честь наступления Рамадана моделей могут помиловать.

Фото: pixabay

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За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.Ранее в...
 
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