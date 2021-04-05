Осадки, порывистый ветер и не выше +5°C: прогноз погоды на 6 апреля

Источник материала: ОНТ

Апрель не спешит нас радовать теплом. Температура прошедших дней вполне соответствует норме. Не порадует погода и в ближайшие дни, она будет прохладной, влажной и ветреной. Но есть надежда, что в выходные дни станет немного теплее и комфортнее.

Завтра, 6 апреля, погодные условия будет определять атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Двигаясь с запада на восток, он продолжит затягивать в нашу страну прохладную влажную неустойчивую воздушную массу с территории севера Европы. Из-за чего температурный фон будет пониженным, ветер порывистый, пройдут осадки.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Влажность до 70%. Ветер юго-западный, западный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

К утру температура воздуха составит от -1°C по западу до +4°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня воздух существенно не прогреется и столбики термометров не поднимутся выше +5°C. К вечеру – +1°C…+3°C.

В последующие три дня характер погоды существенно не изменится. В нашу страну продолжат поступать холодные воздушные массы с северных широт. Облаков будет много. На большей части территории пройдет кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. Ветер северо-западный, западный умеренный, временами порывистый. В ночные и утренние часы – слабый туман, видимость до километра. Преобладающая температура воздуха ночью составит от +5°C по северу до +2°C по югу, днем – +4°C…+9°C.

Предварительно в предстоящие выходные задуют юго-западные ветры, которые начнут поставлять в нашу страну более теплый воздух, облака заметно поредеют и температура начнет постепенно повышаться.

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