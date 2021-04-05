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Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал бронзу в рывке на чемпионате Европы
Источник материала: ОНТ
Белорусские тяжелоатлеты успешно стартовали на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 61 кг Геннадий Лаптев завоевал бронзовую медаль в рывке.
В первом упражнении он справился с весом в 132 кг. К сожалению, закрепить результат в другом упражнении – толчке – ему не удалось: Геннадий Лаптев стал восьмым, а по итогам двоеборья занял четвёртое место. Победу одержал Стилян Гроздев из Болгарии. Сегодня вечером на чемпионате Европы белорусскую команду представит дебютант турнира Дмитрий Иванов. Он выступит в весовой категории до 67 кг.
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Белорусские тяжелоатлеты успешно стартовали на чемпионате Европы в Москве. В весовой категории до 61 кг Геннадий Лаптев завоевал бронзовую медаль в рывке. В первом...
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