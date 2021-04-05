5 самых токсичных знаков зодиака. А вы среди них?

Источник материала: ОНТ

Часто мы встречаемся с людьми, от общения с которыми становится не по себе. Складывается такое ощущение, что люди «высосали» из нас энергию. И вроде бы ничего такого нам не сказали, но остается неприятное послевкусие от общения. Вам знакома такая ситуация?

На самом деле, все достаточно просто. У этих людей негативная энергетика, которую они распространяют вокруг себя. Мы расскажем вам в статье о знаках зодиака, которые обладают такой энергетикой.





1. Дева



Фото: goroskop.temaretik.com

Когда вы только начинаете общение с представителями данного знака, вам кажется, что это очень добродушные люди, с которыми вести диалог приятно и легко. Но со временем вы понимаете, что это далеко не так. Девы недовольны всем вокруг – начальство плохое, друзья – предатели, трава не такая зеленая, солнце не яркое. Когда темы для разговоров заканчиваются, они переходят на обсуждение вашей личности. Мимо Дев не пройдет ни один ваш недостаток. Уж поверьте, они выскажут вам все, что они думают.

Если Дева – это ваш родственник или любимый человек, запаситесь терпением. Нападки от этого знака Зодиака будут на постоянной основе.

2. Рак



Фото: zen.yandex.ru

Меланхоличные и депрессивные представители своего знака Зодиака крайне вспыльчивы и обидчивы. Они требуют к себе особого внимания, считая, что каждый им должен. Раки не страдают от своего состояния, они наслаждаются им. А вот окружающим людям придется нелегко – их ждет настоящее испытание при общении с такими людьми.

3. Козерог



Фото: zen.yandex.ru

Эгоисты по своей натуре, они «идут по головам» ради достижения своей цели. Мир крутится вокруг них, а не наоборот. Их не заботят чувства окружающих, поэтому общение с Козерогами редко приносит удовольствие. Для Козерогов все люди вокруг достаточно посредственные. В разговоре представители данного знака часто указывают на ущербность собеседника. Конечно, многих это обижает и сердит.

Доверие им не свойственно, поэтому не обращайте внимание, если они будут относиться к вам с опаской. О большом спектре чувств и эмоций здесь тоже не идет речи, нежность и теплоту они держат исключительно внутри себя.

Если вы начнете рассказывать Козерогу о каких-то своих опасениях, будьте готовы к тому, что он нарисует вам самые мрачные исходы в красочной форме.

4. Близнецы



Фото: zen.yandex.ru

Они с легкостью оскорбят или унизят человека, для них это в порядке вещей. Чувство такта им не знакомо, Близнецы без угрызений совести выльют всю накопившуюся желчь на неприятных для них людей. А таких людей немало, ведь им не угодишь.

В общении с близкими людьми Близнецы не стесняются в выражениях и часто высказывают свое непрошеное мнение. Члены семьи привыкают к такому, а вот у малознакомых людей такая особенность вызывает негатив и отторжение.

Если вы суеверный человек и боитесь сглаза, держитесь от представителей этого знака зодиака подальше. Не обладая никакими сверхъестественными способностями, они все равно с легкостью могут вас сглазить и спугнуть удачу.

5. Скорпионы



Фото: medium.com

Даже те, кто мало разбираются в астрологии, знают, что Скорпионы являются самыми сложными и негативными представителями из всех знаков зодиака. «Из крайности в крайность» – это фраза отлично характеризует их тип личности.

Никогда не обижайте представителя данного знака. Он будет мстить до той поры, пока не сотрет вас в порошок. При повседневном общении Скорпионы не стесняются в выражениях и навязывают свою точку зрения. А если вы в чем-то не согласны с ними, держитесь, вас ждет волна агрессии и негатива.





По материалам сайта femmie.ru

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