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Как в боевике: пьяного водителя пришлось останавливать ГАИ со стрельбой в Добрушском районе

05.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в боевике: пьяного водителя пришлось останавливать ГАИ со стрельбой в Добрушском районе

Правоохранители с погоней и стрельбой останавливали пьяного водителя на внедорожнике в Добрушском районе днем 4 апреля. Об этом сообщили в МВД.

Известно, что мужчина пытался скрыться от работников ГАИ. Началось все с сообщения правоохранителям о том, что некий пьяный мужчина в агрогородке Жгунь едет на внедорожнике Mitsubishi.

Сотрудники ГАИ попытались остановить машину, которая ехала навстречу, но водитель решил скрыться. Mitsubishi объехал автомобиль милиционеров и поехал в сторону деревни Жгуно-Буда. 

Началось преследование, во время которого инспекторы неоднократно просили водителя остановить автомобиль. В частности, они подавали звуковой сигнал и включали проблесковые маячки синего-красного цвета.

Водитель Mitsubishi игнорировал эти требования, создавая угрозу жизни и здоровью людей. Сотрудникам пришлось пойти на крайние меры и применить табельное оружие: сначала они выстрелили в воздух, потом по колесам иномарки. Вскоре она остановилась в поле.

Оказалось, за рулем сидел 42-летний житель Добрушского района. В его крови, согласно медосвидетельствованию, было 2,4 промилле. Также выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

В отношении водителя составили ряд протоколов. Ранее он уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за подобное нарушение.


Фото: скриншот из видео МВД

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Правоохранители с погоней и стрельбой останавливали пьяного водителя на внедорожнике в Добрушском районе днем 4 апреля. Об этом сообщили в МВД. Известно, что...
 
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