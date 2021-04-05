Источник материала: ОНТ

Михаил Мархель покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Контракт с Федерацией футбола расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, 30 марта наша национальная команда разгромно уступила лидеру мирового рейтинга ФИФА Бельгии в выездном матче квалификации чемпионата мира со счётом 0:8. Это самое крупное поражение в истории белорусской сборной. Михаил Мархель возглавил команду в июне 2019 года. За это время футболисты сборной под его руководством провели 27 матчей. Кто заменит Михаил Мархеля на посту главного тренера, пока не сообщается.

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