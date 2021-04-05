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ГАИ: минчанин на Audi подбил чужую Mazda и сообщил, что врезались в него

05.04.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье около 18 часов минчанин набрал «102» и сообщил, что кто-то повредил его автомобиль марки Audi. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В разговоре с милиционерами мужчина рассказал о ДТП, но как-то неубедительно, все время путаясь в показаниях. Смутило сотрудников ГАИ и то, что мужчина был пьян.

«По данным ГАИ, в ходе разбирательства инспекторы выяснили, что мужчина, управляя машиной на территории дома №72 по ул. Матусевича, совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Mazda. После этого пошел домой, оставив место ДТП. Уже дома увидел видео аварии с его участием в соцсетях и вызвал сотрудников ГАИ, чтобы рассказать им свою версию случившегося. Мужчину доставили на освидетельствование, по результатом которого выявлено 1,8 промилле алкоголя в организме.

На данный момент в отношении нарушителя составлены три административных протокола, предусмотренных ч. 12. ст. 18.13, ч. 4 ст. 18.15 и ч. 2. ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь», сообщает УВД ГАИ в своем телеграм-канале.


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В воскресенье около 18 часов минчанин набрал «102» и сообщил, что кто-то повредил его автомобиль марки Audi. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В разговоре с...
 
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