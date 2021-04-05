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«Повздорили на ледовом катке». В Пинске между подростками произошла массовая драка

05.04.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

То, что раньше осталось бы только в памяти участников событий и их родственников, сейчас непременно попадает на камеры смартфонов случайных свидетелей. И порой трансформируется в уголовные дела. Массовая драка произошла в конце марта в Пинске. Завязка истории случилась на ледовом катке, а развязка — уже возле него.

Как сообщает МВД, вечером 27 марта в Пинский городской отдел милиции поступило сообщение о массовой драке возле университетского спорткомплекса. На место выбыла следственно-оперативная группа. По горячим следам правоохранители установили обстоятельства происшествия и его участников.

— Выяснилось, две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке. В итоге одна группа покинула спорткомплекс раньше и дожидалась обидчиков на улице. Когда подростки вышли, на них напали. Избиение сняла на видео знакомая участников инцидента. Сыщики установили личности нападавших (пять школьников и один учащийся колледжа в возрасте от 14 до 17 лет). Причину своей выходки они не пояснили.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Никто из фигурантов в поле зрения милиции ранее не попадал, — уточнили в МВД.

 
 
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То, что раньше осталось бы только в памяти участников событий и их родственников, сейчас непременно попадает на камеры смартфонов случайных свидетелей. И порой...
 
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