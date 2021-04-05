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Налоговая все же вызвала нескольких покупателей Tesla: «Все стали жертвами чужой игры»
Источник материала: Onliner
Во второй половине марта в МНС составили портрет среднестатистического покупателя электромобилей. Оказалось, это самые малообеспеченные категории граждан нашей страны: многодетные родители, инвалиды первой и второй групп. Налоговики считают, столкнулись со «схемой», и пообещали покупателям проверки. Сегодня стало известно о результатах некоторых из них.
«Как правило, все эти граждане не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и так далее, — сообщают в управлении оперативных мероприятий ИМНС по Минску. — Именно эти граждане приобретали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S. После непродолжительного времени владельцы, все как один, принимали решение о продаже своих электрокаров, следы которых теряются на территории России. Конечно, это „схема“».
Схема очевидна: россияне ищут белорусов для покупки дорогих электромобилей, потому как граждане нашей страны не платят НДС и таможенную пошлину, а жители РФ вынуждены их платить при ввозе EV из Евросоюза или Америки. А вот при покупке электрокара у белоруса никаких дополнительных трат россиянин не делает. Возможно, поэтому соседи ищут здесь «вешалки» — тех, кто готов за небольшую плату оформить на себя электромобиль, а потом «по документам продать».
И вот сегодня управление поделилось промежуточными выводами: «Проведена работа с четырьмя физлицами.
Представители бизнеса, в свою очередь, говорили, что официальная статистика вызывает сомнения: «Уже в марте 2020 года потенциальные покупатели знали, что с 15 июня прошлого года НДС и таможенная пошлина на EV станут равны нулю. При этом неважно, кто является приобретателем: льготник или нет. Также сомнения может вызвать сумма покупки — 100 000 евро за Tesla Model X и Tesla Model S. Новыми эти машины в нашу страну почти не завозят».
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Во второй половине марта в МНС составили портрет среднестатистического покупателя электромобилей. Оказалось, это самые малообеспеченные категории граждан...
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