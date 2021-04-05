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Российские вузы вдвое увеличивают квоту для белорусских студентов в 2021 году
Источник материала: Партизан
Квота правительства России на бесплатное обучение студентов из Беларуси в российские вузы в 2021 году вырастет в два раза. Об этом рассказал министр
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
«В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы», - сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, которого
Он сообщил,
Также в этом году, по его словам, ведомство рекомендовало российским вузам учитывать результаты централизованного тестирования, которое сдают выпускники белорусских школ по аналогии с ЕГЭ, и зачислять абитуриентов по его результатам на бюджетные места.
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Квота правительства России на бесплатное обучение студентов из Беларуси в российские вузы в 2021 году вырастет в два раза. Об этом рассказал министр
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