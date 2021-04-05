Готовые дачные (и не только) дома, которые можно купить. Есть дешевле 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Модульный дом — продукт на строительном рынке относительно новый, но востребованный. Главная ценность — скорость возведения и невысокая стоимость. Такие дома часто рассматривают в качестве сезонного жилья на даче, но при определенных условиях в них можно жить и круглогодично. Узнали, какие можно заказать сейчас и сколько они стоят.



Фото: avavadwellings.com

Модульные дома — это компактные строения с общей площадью до 40−50 м2. Современная объемно-модульная технология предусматривает возведение домов из нескольких крупных секций, в которых еще на производстве выполнена отделка, проведены электропроводка, трубы водоснабжения и канализации, вставлены окна и двери. Остается только доставить модули на объект, установить краном на готовый фундамент и, собственно, состыковать.

Последний штрих — уплотнение стыковочных зазоров, завершение в этих местах отделки и подключение коммуникаций. Операция по сборке занимает минимум один-два дня. Стоит добавить, что секции могут представлять собой элементы объемом от половины комнаты до целой группы изолированных помещений. Кроме того, некоторые фирмы предлагают модули с чистовой отделкой и инженерной «начинкой».

Типовой модульный дом может состоять как из одной, так и из нескольких секций, соединенных в разных комбинациях. Обычно это одноэтажные домики с плоской или односкатной крышей. В одноэтажных строениях с неплоской крышей зачастую предусмотрены жилые антресоли — место для дополнительного спального места под самой крышей.



Фото: zaggo.ru

Экстерьер самых дешевых вариантов — «а-ля вагончик». В таких случаях мы видим в отделке самые дешевые и морально устаревшие материалы — блок-хаус, пластиковый сайдинг. Однако особой популярностью такие строения уже не пользуются.

В большинстве случаев мы видим современный дизайн с применением более дорогих материалов — металл, деревянная рейка, ЦСП. Дополняют образ такие элементы, как крытая терраса и панорамное остекление части фасада.

На белорусском рынке есть несколько компаний, специализирующихся на модульном жилье. Можно выделить и ценовые сегменты: есть мини-дома до 10 тысяч долларов, а есть и более дорогие — более 30 тысяч долларов.

Вот, например, домик компании «Ярни» всего на 16 м², состоящий из одного модуля. Такая модель часто пользуется спросом для постройки арендного жилья на озерах, в рыбных хозяйствах, агроусадьбах. В нем есть все необходимое для проживания одного человека либо молодой пары. Стоимость — 9 тысяч долларов.









В стоимость включена чистовая отделка снаружи и внутри, скрытая электропроводка, выключатели, розетки, светильники, электрощит, скрытая разводка труб водопровода и канализации, электрический теплый пол в санузле, электрические конвекторы отопления, вытяжка из зоны кухни и санузла, приточные вентиляционные клапаны, фундамент (забивные железобетонные сваи), монтаж дома на участке, входная терраса с лестницей, бойлер, унитаз, раковина, смеситель, душевой уголок или ванна.

Дополнительно придется заплатить за доставку модуля, работу крана, подключению дома к внешним коммуникациям.

Есть возможность заказать просторный модульный дом на 64 м² (3 спальни и гостиная 34 м2), который стоит 35 500 долларов.









Стоит отметить, что он подойдет для постоянного проживания.

У компании Compact Hous есть 4 вида комплектации модульных домов. В цену «Стандарта» входит утепленный контур (200 мм) с крышей, окнами, дверями и наружной отделкой. В «Люксе» будет полностью вся отделка, плюс мебель «Икея» и бытовая техника.



Фото: 1dayhouse.by



Фото: 1dayhouse.by

Стоимость минимального дома на 21,5 м² со спальными местами на антресоли — от 5900 долларов. Цена на дом площадью 52 м2 — от 12 900 долларов.

Интерес представляют модульные дома для круглогодичного проживания компании «Дубль дом».

Самый компактный дом имеет жилую площадь 26 м². В нем поместилось все необходимое: зона прихожей, гостиная, кухня, спальня и санузел. Минимальная площадь позволяет расходовать минимум энергии на отопление, а нагреть такой дом можно небольшим камином за короткое время даже в сильный мороз.



Фото: dubldom.by

В стандартной комплектации для кровли и стен используется матовая темно-серая металлическая обшивка. В качестве дополнительной опции возможны разные типы отделки: обрезная доска в разных комбинациях, необрезная доска в разных комбинациях, мягкая черепица, лемех, озелененная кровля, медные или цинковые листы, различные композитные материалы.



Фото: dubldom.by

Стоимость такого дома — около 60 тысяч рублей. За эту цену производитель готов поставить домокомплект с чистовой отделкой, разведенной электрикой, сантехникой, отоплением. Все соединения с внешними сетями делаются в монтажном проёме, к которому есть простой доступ с внешней стороны здания. Отдельно оплачиваются доставка и свайно-винтовой фундамент с обвязкой (также возможна установка на бетонные столбы, монолитную плиту или ленточный фундамент).



Фото: dubldom.by

Срок изготовления — 2−3 недели, однако учитывая загруженность производства, реально получить готовый домокомплект лишь осенью.

Интересный вариант для тех, у кого есть время, энтузиазм и свободные руки, предлагает фирма «ТеплоСИП». У них можно купить «набор» для самостоятельного строительства дома из СИП-панелей по проекту «Удачный».





В него входит свайно-винтовой фундамент, комплект стартового и финишного обвязочного бруса, стеновые панели и панели для крыши, внутренние перегородки, комплект расходных материалов для сборки, монтажная схема (видеоинструкция). Все это стоит 20 700 рублей.