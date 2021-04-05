Работники несвижского сельхозпредприятия похитили запчасти для авто

В одном из хозяйств Несвижского района выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей, сообщили в областном УВД.



Фото: МВД

Сотрудниками группы БЭП в одном из хозяйств Несвижского района были выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей главным инженером и заведующим ремонтной мастерской со склада хозяйства на общую сумму более 2 тысяч рублей. Должностные лица похищали запчасти и устанавливали их на личный автотранспорт.

Чтобы сокрыть хищения имущества, принадлежащего хозяйству, должностные лица давали незаконные указания подчиненным работникам о внесении в отчетные документы ложных сведений об установке похищенных запчастей на технику хозяйства. Таким образом похищенные изделия списывались с баланса.