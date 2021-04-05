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Минского протестующего приговорили к трем годам ограничения свободы

05.04.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу об «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», сообщает пресс-служба Мингорсуда.

Минского протестующего приговорили к трем годам ограничения свободы

По информации пресс-службы, 30 августа мужчина «публично выкрикивал лозунги» и двигался по площади Свободы и проспекту Победителей в Минске, «блокируя и преграждая путь транспортным средствам».

Кроме того, 4 октября он находился на проезжей части проспектов Победителей и Машерова, улиц Кальварийской и Притыцкого, проспектов Пушкина, Жукова и Дзержинского. «Он публично выкрикивал лозунги, двигался, в том числе в сцепке локтями, тем самым блокировал и преграждал путь транспортным средствам», — говорится в сообщении суда.

За «Минсктрансом» признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании имущественного вреда.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу об «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», сообщает...
 
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