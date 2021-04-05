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Читатели сообщают, что горит комната в общежитии колледжа. МЧС: пожар ликвидирован

05.04.2021 20:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель прислал в редакцию фотографии, на которых видно, как горит комната в общежитии БГКПСМ по адресу ул. Гурского, 23/1. «Предварительно, было загорание домашнего имущества на 5-м этаже на площади, равной 6 кв. м. Пожар ликвидирован. Проводилась эвакуация. Пострадавших нет», — сообщает МЧС Минска.




 
Теги: Минск
 
 
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Читатель прислал в редакцию фотографии, на которых видно, как горит комната в общежитии БГКПСМ по адресу ул. Гурского, 23/1. «Предварительно, было загорание домашнего...
 
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