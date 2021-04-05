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В Беларуси изменятся границы трех областей

05.04.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 136 «Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей», сообщили в его пресс-службе. В 2019 году соответствующим указом были изменены границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY


Зачем это делают


Границы областей и районов установлены в 1950-е годы графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, пишет TUT.BY, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими.


Сейчас для определения границ применяют современные технологии.


Когда установят новые границы


С 1 июля 2021 года установят новые границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей и их районов. Эти изменения учтут в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации, отмечено в сообщении.

До 1 декабря этого года соответствующие изменения внесут в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестр адресов Республики Беларусь.


Как отразится на людях


За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлину взимать не будут. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлица освободят от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

«Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан», — сказано в сообщении.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняются до прекращения срока аренды.
 
 
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5 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 136 «Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей», сообщили в его...
 
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