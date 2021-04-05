В Могилеве осудили расхитителей могил

Источник материала: БT

Мужчины уничтожили уникальную плиту почти 200-летней давности. Надгробие принадлежало главе Могилева 40-х годов XIX века. Тревогу забили местные историки, которые обнаружили на кладбище погром. Как уже сказано в материале дела, злоумышленники несколько раз навещали умерших, но в своих корыстных целях - вскрывали склепы и похищали метал.

Знали ли вандалы о ценностях украденного неизвестно, но сдавали его как лом. Подробности у Александра Камовича.

Первый инцидент на кладбище в Могилеве произошел в мае 2020 года. Тогда неизвестные унесли с погоста могильную плиту Григория Грум-Гржимайло. Это известный для региона род, а сам умерший был главой Могилева в XIX веке. Рядом были захоронения его родственников, которые злоумышленники также потревожили. О краже в милицию сообщили местные краеведы.

Это был уже третий случай вандализма. Воришки, видимо, не понимали что берут. Например, плита Грум-Гржимайло могла обрести статус исторической ценности. Во время второй вылазки мародеры украли ценный металлический крест.

Опасения историков были напрасными. Виновников задержали уже в сентябре. Ими оказались работники ритуальных услуг.

По словам правоохранителей, в материальном эквиваленте похищенное оценивается в 10 тысяч рублей. Ту же 200-летнюю надгробную плиту с родовым гербом вернуть не удалось. Судя по всему, ее уже переплавили.

Приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.