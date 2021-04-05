На пожаре в городе Узда бойцы МЧС спасли хозяина дома

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Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о ЧП на улице Восточной, где открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом. Здание было охвачено огнем, уже после рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части города Александр Крупник. По информации соседей, в доме мог находиться хозяин, мужчину видели накануне пожара. В итоге двое спасателей вошли в дом. Наблюдалось сильное задымление. Под столом в веранде лежал человек. Он был в сознании, но самостоятельно выйти не мог. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пожарные вернулись в дом, чтобы убедиться, что там больше никого нет. Одновременно шла ликвидация возгорания, работать надо было максимально быстро, совсем рядом соседний дом. Пострадавшего медики увезли в больницу, его дом потребует хорошего ремонта: уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме. Причина происшествия устанавливается.