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Фортуна дама капризная, то улыбается, то показывает оскал. Переменчивое настроение удачи не оценил житель Могилева. Сообщается, что 25-летний парень выиграл в казино крупную сумму, однако приз не забрал, а вновь сделал ставку. В итоге молодой человек все проиграл и решил выместить гнев на игровых автоматах. Крушил, ломал и не обращал внимания на замечания сотрудников заведения. Успокаивали дебошира правоохранители. По информации милиции, в момент инцидента подозреваемый был пьян. Известно, что бунтарь нигде не работает, ранее был судим за браконьерство.