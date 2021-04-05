В Глуске Audi сбила толпу, водитель попытался скрыться

Источник материала: БT

Пострадали 5 человек, 1 из них в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. ДТП произошло ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим шофер иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. После водитель уехал с места. Задержали его в 10 км от райцентра.