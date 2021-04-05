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В Глуске Audi сбила толпу, водитель попытался скрыться

05.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пострадали 5 человек, 1 из них в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. ДТП произошло ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим шофер иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. После водитель уехал с места. Задержали его в 10 км от райцентра.

 
 
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Пострадали 5 человек, 1 из них в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. ДТП произошло ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим шофер...
 
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