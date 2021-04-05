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Нелегальных торговцев алкоголем и электронными сигаретами выявили оперативники в Минске
Источник материала: БT
У 18-летнего студента изъяли свыше 400 девайсов стоимостью более 10 тыс. рублей. Установлено, что в конце прошлого года юноша купил партию одноразовых электронных сигарет в интернете, продавал оптом и в розницу. Разрешающих документов на торговлю у него не было. А через несколько дней милиции попался торговец спиртным.
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У 18-летнего студента изъяли свыше 400 девайсов стоимостью более 10 тыс. рублей. Установлено, что в конце прошлого года юноша купил партию одноразовых электронных...
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