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У заготовителя металлолома милиция изъяла почти 15 тонн лома на сумму около 2,5 тысячи рублей

05.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По сообщению службы БЭП, деятельность развернул 35-летний житель Минского района. У мужчины не было документов на предпринимательскую деятельность, тем более лицензии на заготовку лома черных и цветных металлов. Хозяина ждет штраф.

 
 
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По сообщению службы БЭП, деятельность развернул 35-летний житель Минского района. У мужчины не было документов на предпринимательскую деятельность, тем более...
 
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