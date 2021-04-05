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У заготовителя металлолома милиция изъяла почти 15 тонн лома на сумму около 2,5 тысячи рублей
Источник материала: БT
По сообщению службы БЭП, деятельность развернул 35-летний житель Минского района. У мужчины не было документов на предпринимательскую деятельность, тем более лицензии на заготовку лома черных и цветных металлов. Хозяина ждет штраф.
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По сообщению службы БЭП, деятельность развернул 35-летний житель Минского района. У мужчины не было документов на предпринимательскую деятельность, тем более...
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