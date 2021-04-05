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#яонлайн для всех: у сайта цифрового волонтерского движения появилась версия для незрячих и слабовидящих пользователей
Источник материала: Навiны
К Международному дню интернета у сайта цифрового волонтерского движения #яонлайн появилась новая версия, адаптированная для незрячих и слабовидящих людей.
Проект был создан по инициативе компании А1 для всех, кто хочет научить своих родственников и друзей разбираться в современных технологиях и пользоваться мобильным интернетом.
За полгода с момента запуска движения его волонтерами стали уже несколько сотен человек. Благодаря созданию специальной версии для незрячих и слабовидящих пользователей теперь присоединиться к проекту сможет еще больше людей.
Чтобы перейти на нее, нужно кликнуть на пиктограмму с изображением глаза в верхнем правом углу главной страницы
Новая версия сайта работает со стандартным набором горячих клавиш и имеет дополнительные настройки, которые позволяют включать или выключать изображения, менять размер и вид шрифта, цвет страниц, а также интервалы между строчками и буквами.
Всё происходящее на экране автоматически комментируется звуковыми оповещениями. Это позволяет пользователям получить доступ к контенту ionline.a1.by в максимально комфортном для себя режиме.
После регистрации на сайте любой человек и абонент любого мобильного оператора может стать волонтером, найти в своем окружении того, кому нужна помощь, чтобы разобраться в современных технологиях, и зачислить 1 ГБ бонусного трафика абоненту, которого планирует обучать.
Учить можно кого угодно — родителей, бабушек и дедушек, их друзей, своих знакомых. Для этого в помощь волонтерам #яонлайн на сайте есть много полезной информации в разделах «Полезности» и «Инструкции», где рассказывается о том, чему именно можно научить родных и как это лучше сделать.
Также на главной странице есть переход на телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
#яонлайн для всех: у сайта цифрового волонтерского движения появилась версия для незрячих и слабовидящих пользователей
К Международному дню интернета у сайта цифрового волонтерского движения #яонлайн появилась новая версия,
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