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#яонлайн для всех: у сайта цифрового волонтерского движения появилась версия для незрячих и слабовидящих пользователей

05.04.2021 20:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К Международному дню интернета у сайта цифрового волонтерского движения #яонлайн появилась новая версия, адаптированная для незрячих и слабовидящих людей.

Проект был создан по инициативе компании А1 для всех, кто хочет научить своих родственников и друзей разбираться в современных технологиях и пользоваться мобильным интернетом.

За полгода с момента запуска движения его волонтерами стали уже несколько сотен человек. Благодаря созданию специальной версии для незрячих и слабовидящих пользователей теперь присоединиться к проекту сможет еще больше людей.

Чтобы перейти на нее, нужно кликнуть на пиктограмму с изображением глаза в верхнем правом углу главной страницы ionline.a1.by.

#яонлайн для всех: у сайта цифрового волонтерского движения появилась версия для незрячих и слабовидящих пользователей

Новая версия сайта работает со стандартным набором горячих клавиш и имеет дополнительные настройки, которые позволяют включать или выключать изображения, менять размер и вид шрифта, цвет страниц, а также интервалы между строчками и буквами.

Всё происходящее на экране автоматически комментируется звуковыми оповещениями. Это позволяет пользователям получить доступ к контенту ionline.a1.by в максимально комфортном для себя режиме.

После регистрации на сайте любой человек и абонент любого мобильного оператора может стать волонтером, найти в своем окружении того, кому нужна помощь, чтобы разобраться в современных технологиях, и зачислить 1 ГБ бонусного трафика абоненту, которого планирует обучать.

Учить можно кого угодно родителей, бабушек и дедушек, их друзей, своих знакомых. Для этого в помощь волонтерам #яонлайн на сайте есть много полезной информации в разделах «Полезности» и «Инструкции», где рассказывается о том, чему именно можно научить родных и как это лучше сделать.

Также на главной странице есть переход на телеграм-канал «ЯнОнлайн», который ведется от имени 27-летнего Яна, у которого всегда найдется совет, как помочь новичкам освоить современные технологии.

 
 
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