В Минске горело общежитие, эвакуировали 150 человек

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"Пятого апреля в 19.03 на номер "101" от диспетчера "Молния" поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по улице Гурского, 23 корпус 1 в Минске . К месту пожара были направлены работники МЧС", - рассказали в ведомстве.





пишет interfax.by, что на пятом этаже общежития произошло загорание имущества в комнате на площади 6 кв.м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Спасатели установили,interfax.by, что на пятом этаже общежития произошло загорание имущества в комнате на площади 6 кв.м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", - отметили в ведомстве.





Пожар ликвидирован в 19.25. Его причина устанавливается.