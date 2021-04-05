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В Минске горело общежитие, эвакуировали 150 человек
Источник материала: Партизан
Пожарная сигнализация предотвратила серьёзный пожар в столичном общежитии, эвакуировано 150 человек, говорится в сообщении на сайте МЧС в понедельник.
Фото из открытого источника
"Пятого апреля в 19.03 на номер "101" от диспетчера "Молния" поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по улице Гурского, 23 корпус 1 в Минске. К месту пожара были направлены работники МЧС", - рассказали в ведомстве.
Спасатели установили,
"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", - отметили в ведомстве.
Пожар ликвидирован в 19.25. Его причина устанавливается.
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Пожарная сигнализация предотвратила серьёзный пожар в столичном общежитии, эвакуировано 150 человек, говорится в сообщении на сайте МЧС в понедельник.
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