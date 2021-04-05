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В Литве языковеды отказались переименовывать Беларусь

05.04.2021 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Название Беларуси (Baltarusija) на литовском языке не следует изменять. Об этом заявили члены временного подкомитета по языковой политике Государственной комиссии по литовскому языку, сообщает rubaltic.ru со ссылкой на BNS.lt.


Вострая Брама в Вильнюсе / svaboda.org​

Как отмечает издание, на прошлой неделе рассматривалась просьба экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с просьбой переименовать название страны на литовском языке.

«Название Baltarusia не стоит одобрять, поскольку оно образовано не по правилам языка», — заявили в подкомитете.
Между тем, языковеды высказалась за то, что в случае необходимости можно переименовать Беларусь в Гудию (Gudija).
 
Напомним, в январе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с предложением изменить официальное название Беларуси.
 
 
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Название Беларуси (Baltarusija) на литовском языке не следует изменять. Об этом заявили члены временного подкомитета по языковой политике Государственной комиссии по...
 
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