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В Литве языковеды отказались переименовывать Беларусь
Источник материала: Партизан
Название Беларуси (Baltarusija) на литовском языке не следует изменять. Об этом заявили члены временного подкомитета по языковой политике Государственной комиссии по литовскому языку,
Вострая Брама в Вильнюсе / svaboda.org
Как отмечает издание, на прошлой неделе рассматривалась просьба экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с просьбой переименовать название страны на литовском языке.
«Название Baltarusia не стоит одобрять, поскольку оно образовано не по правилам языка», — заявили в подкомитете.
Между тем, языковеды высказалась за то, что в случае необходимости можно переименовать Беларусь в Гудию (Gudija).
Напомним, в январе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с предложением изменить официальное название Беларуси.
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Название Беларуси (Baltarusija) на литовском языке не следует изменять. Об этом заявили члены временного подкомитета по языковой политике Государственной комиссии по...
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