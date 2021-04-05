Война все спишет? Белорусские власти идут танком на неподконтрольные им медиа

Александр Лукашенко отправляет кадры в самую гущу сражения. «Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — заявил Лукашенко 5 апреля, назначая Владимира Перцова министром информации.



Игорь Луцкий (стоит по стойке смирно) пошел на повышение, Владимир Перцов (напряженно сидит) занял его министерское кресло

Прежний руководитель ведомства Игорь Луцкий стал заместителем главы Администрации президента — фактически главным идеологом страны. И после назначения первым делом заявил, что важно выработать стратегические направления в условиях нынешней информационной войны.

Об этой же войне твердят занимающиеся вопросами СМИ депутаты Палаты представителей Геннадий Давыдько, Лилия Ананич.

С кем же и как воюют важные государственные персоны?

Черные дни независимой прессы

Луцкий ушел на повышение, то есть за неполный год на посту министра информации он в представлении Лукашенко сработал хорошо. Для независимых же СМИ это был черный год. Власти — и Мининформ, и силовики — отбомбились по ним жесточайше.

После выборов-2020 почти уничтожена негосударственная общественно-политическая бумажная пресса. Легендарной «Народной воле» и еще ряду изданий не дают печататься и распространяться.

Когда в августе прошлого года режим основательно тряхнуло , развернулось и невиданное наступление на интернет (ясен пень, оттуда же главная крамола прет!). Заблокированы десятки общественно-политических сайтов (недавно решено ограничивать доступ и к их зеркалам). Популярнейший портал TUT.by лишен статуса СМИ.

Наконец, журналистов все жестче прессуют и чисто физически. Задержания на акциях, аресты на 15 суток, изъятие аппаратуры — все это теперь кажется уже мелочью. Представителей медиасферы стали пускать по уголовке. Катерина Борисевич, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова уже получили сроки лишения свободы — фактически за выполнение своих профессиональных обязанностей. Ряд их коллег — за решеткой по суровым обвинениям.

При этом властям приходится натягивать сову на глобус, выставляя журналистов, например, организаторами «действий, грубо нарушающих общественный порядок» (Андреева, Чульцова) или обвиняя в «подстрекательстве к разглашению врачебной тайны» (Борисевич).

Спешат заточить законы против неугодных СМИ

Сейчас разбираться с неугодными репортерами на акциях станет проще. Согласно поправкам в закон о массовых мероприятиях, принятым Палатой представителей в первом чтении 2 апреля, в принципе запрещается освещение в СМИ, интернете «в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды».

В тот же день (спешат депутаты, трудятся в поте лица) нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в законодательство о СМИ, которые представлял тот же Луцкий. Если коротко, речь идет о дальнейшем зажиме гаек. Предусматривается расширить обязанности юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ, перечень оснований для отказа в госрегистрации СМИ. Мининформ получает право в некоторых случаях прекращать выпуск СМИ без суда.

Прокуроры тоже смогут давать отмашку на блокировку интернет-ресурсов, если сочтут, что те распространяют информацию, направленную «на пропаганду экстремистской деятельности» и способную «нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

А поскольку сейчас эти формулировки становятся резиновыми, то при желании под них можно подверстать любое сообщение, которое не нравится властям, любую критику режима.

Перцов, прежде возглавлявший представительство малопопулярной телерадиокомпании «Мир» и более известный своим восхвалением режима и критикой его оппонентов на государственном телевидении, поставлен во главе Мининформа явно не для того, чтобы устроить оттепель. Медиаэксперт Павлюк Быковский прогнозирует : «Закручивать гайки будут еще крепче… Журналистам остается только работать, понимая, что зачистка продолжится».

Под раздачу попадает пресса, работающая по профессиональным стандартам

Было бы лицемерием отрицать, что между властями и их политическими оппонентами, особенно вытесненными за границу, идет информационное противоборство, действительно перерастающее местами и временами в пиар-войну. Но уесть кусачие телеграм-каналы режим особо не может, кроме как наградив ярлыком экстремистских, что вызывает у их создателей гомерический хохот.

Основной же удар приходится на негосударственные медиа, которые работают в Беларуси, стремясь придерживаться профессиональных стандартов. Это не рупоры Тихановской, Латушко или ByPol’а. Однако в представлении чиновников неподконтрольные государству СМИ — это тоже вражеские «огневые точки», как выразился депутат Давыдько.

Да, независимые медиа сообщают, естественно, не только то, что нравится властям, — рассказывают в числе прочего о протестах, представляют точки зрения критиков режима Лукашенко. Но это нормальная работа СМИ, миссия которых — информировать обо всем, что важно, интересно обществу, давать разные мнения по животрепещущим проблемам. Ненормальна политическая система , которая за это давит.

Положа руку на сердце, нигде в мире важные шишки не любят этого медийного рентгена, критика им всегда против шерсти. Вон бывший американский президент Дональд Трамп всю каденцию собачился с прессой, воевал с ней в своем твиттере. Но он не мог обрушить на неугодные газеты и телеканалы всю мощь государственной машины, не мог их заткнуть. Не та система. А вот в Беларуси — как раз та. И ныне проявляет себя во всей красе.

Большие белорусские начальники тихо стряпают какую-то новую конституцию , но при этом не выполняют нынешнюю, которая худо-бедно гарантирует гражданам право получать и распространять полную информацию обо всех сферах жизни. Под прикрытием разглагольствований об информационной войне власти танком прут на это право, утюжат независимые СМИ.

Нищета идеологии

Да, и что предлагается взамен? Государственная идеология ныне окончательно свелась к апологетике сильной президентской руки и дискредитации оппонентов системы. Информационная политика государственных СМИ агрессивна, этические рамки окончательно отброшены.

Однако впечатление таково, что кайф от того зверского коктейля, который предлагается государственной пропагандой, получает лишь сравнительно узкая группа адептов «батьки». К сожалению, поскольку социология в стране в принципе придушена , то и независимых исследований, касающихся белорусской медиасферы, крайне мало.

По данным Белорусской аналитической мастерской (BAW, Варшава, руководитель — Андрей Вардомацкий), в период с марта по июнь 2020 года наблюдалось резкое падение доверия к государственным СМИ: в июне им доверяли только 4% опрошенных, в то время как негосударственным медиа — 27%.

Тогда, думается, власти и госСМИ начисто провалили коммуникацию по ковидной повестке. Точно так же, судя по ряду симптомов, провалили они и повестку выборов, и всего того, что разразилось потом.

Сама мощь прошлогодних протестов показала, что множество белорусов не верит в цифры Центризбиркома, в версию госСМИ об очередной сокрушительной победе бессменного вождя. И уж понятно, что эти люди, имея свою голову на плечах, прекрасно осознавая свою внутреннюю мотивацию, смеются над сказками, будто ими манипулируют иностранные кукловоды, скептически воспринимают сериалы о страшных террористах на госТВ. Если вообще его смотрят.

Госпропаганда вещает в пустоту

Здесь самое время привести данные репрезентативного онлайн-опроса белорусов-горожан, проведенного немецким Центром восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) в декабре 2020 года.

Так вот, белорусское госТВ является главным источником информации только для 10,3% респондентов, государственное радио — для 0,7%, государственные печатные издания — для 0,4%.

При этом социальные медиа, онлайн-платформы, мессенджеры — на первом месте в качестве источников информации для 70,6% участников опроса.

Можно предположить, что среди сельчан госСМИ несколько более популярны, но вряд ли намного. И потом, сами сельчане составляют лишь 22% населения.

Таким образом, хотя Лукашенко время от времени и призывает говорить с «заблудшими», разъяснять им политику режима, пропаганда в значительной степени вещает в пустоту.

Несмотря на щедрую финансовую подпитку, госСМИ проигрывают конкуренцию. Потому власти и берут в руки большую дубину, чтобы вести «информационную войну», а проще говоря — глушить неугодные медиа. Иначе эти деятели не умеют.