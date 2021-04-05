|
Война все спишет? Белорусские власти идут танком на неподконтрольные им медиа
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко отправляет кадры в самую гущу сражения. «Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — заявил Лукашенко 5 апреля, назначая Владимира Перцова министром информации.
Прежний руководитель ведомства Игорь Луцкий стал заместителем главы Администрации президента — фактически главным идеологом страны. И после назначения первым делом заявил, что важно выработать стратегические направления в условиях нынешней информационной войны.
Об этой же войне
С кем же и как воюют важные государственные персоны?
Черные дни независимой прессы
Луцкий ушел на повышение, то есть за неполный год на посту министра информации он в представлении Лукашенко сработал хорошо. Для независимых же СМИ это был черный год. Власти — и Мининформ, и
После выборов-2020 почти уничтожена негосударственная общественно-политическая бумажная пресса. Легендарной «Народной воле» и еще ряду изданий не дают печататься и распространяться.
Когда в августе прошлого года режим основательно
Наконец, журналистов все жестче прессуют и чисто физически. Задержания на акциях, аресты на 15 суток, изъятие аппаратуры — все это теперь кажется уже мелочью. Представителей медиасферы стали пускать по уголовке. Катерина Борисевич, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова уже
При этом властям приходится натягивать сову на глобус, выставляя журналистов, например, организаторами «действий, грубо нарушающих общественный порядок» (Андреева, Чульцова) или
Спешат заточить законы против неугодных СМИ
Сейчас разбираться с неугодными репортерами на акциях станет проще. Согласно поправкам в закон о массовых мероприятиях, принятым Палатой представителей в первом чтении 2 апреля, в принципе запрещается освещение в СМИ, интернете «в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды».
В тот же день (спешат депутаты, трудятся в поте лица) нижняя палата парламента
Прокуроры тоже смогут давать отмашку на блокировку интернет-ресурсов, если сочтут, что те распространяют информацию, направленную «на пропаганду экстремистской деятельности» и способную «нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».
А поскольку сейчас эти формулировки становятся резиновыми, то при желании под них можно подверстать любое сообщение, которое не нравится властям, любую критику режима.
Перцов, прежде возглавлявший представительство малопопулярной телерадиокомпании «Мир» и более известный своим восхвалением режима и критикой его оппонентов на государственном телевидении, поставлен во главе Мининформа явно не для того, чтобы устроить оттепель. Медиаэксперт Павлюк Быковский
Под раздачу попадает пресса, работающая по профессиональным стандартам
Было бы лицемерием отрицать, что между властями и их политическими оппонентами, особенно вытесненными за границу, идет информационное противоборство, действительно перерастающее местами и временами в пиар-войну. Но уесть кусачие телеграм-каналы режим особо не может, кроме как наградив ярлыком экстремистских, что вызывает у их создателей гомерический хохот.
Основной же удар приходится на негосударственные медиа, которые работают в Беларуси, стремясь придерживаться профессиональных стандартов. Это не рупоры Тихановской, Латушко или ByPol’а. Однако в представлении чиновников неподконтрольные государству СМИ — это тоже вражеские «огневые точки», как выразился депутат Давыдько.
Да, независимые медиа сообщают, естественно, не только то, что нравится властям, — рассказывают в числе прочего о протестах, представляют точки зрения критиков режима Лукашенко. Но это нормальная работа СМИ, миссия которых — информировать обо всем, что важно, интересно обществу, давать разные мнения по животрепещущим проблемам. Ненормальна политическая
Положа руку на сердце, нигде в мире важные шишки не любят этого медийного рентгена, критика им всегда против шерсти. Вон бывший американский президент Дональд Трамп всю каденцию собачился с прессой, воевал с ней в своем твиттере. Но он не мог обрушить на неугодные газеты и телеканалы всю мощь государственной машины, не мог их заткнуть. Не та система. А вот в Беларуси — как раз та. И ныне проявляет себя во всей красе.
Большие белорусские начальники тихо стряпают какую-то
Нищета идеологии
Да, и что предлагается взамен? Государственная идеология ныне окончательно свелась к апологетике сильной президентской руки и дискредитации оппонентов системы. Информационная политика государственных СМИ агрессивна, этические рамки окончательно отброшены.
Однако впечатление таково, что кайф от того зверского коктейля, который предлагается государственной пропагандой, получает лишь сравнительно узкая группа адептов «батьки». К сожалению, поскольку социология в стране в принципе
По
Тогда, думается, власти и госСМИ начисто провалили коммуникацию по ковидной повестке. Точно так же, судя по ряду симптомов, провалили они и повестку выборов, и всего того, что разразилось потом.
Сама мощь прошлогодних
Госпропаганда вещает в пустоту
Здесь самое время привести данные репрезентативного
Так вот, белорусское госТВ является главным источником информации только для 10,3% респондентов, государственное радио — для 0,7%, государственные печатные издания — для 0,4%.
При этом социальные медиа, онлайн-платформы, мессенджеры — на первом месте в качестве источников информации для 70,6% участников опроса.
Можно предположить, что среди сельчан госСМИ несколько более популярны, но вряд ли намного. И потом, сами сельчане составляют лишь 22% населения.
Таким образом, хотя Лукашенко время от времени и призывает говорить с «заблудшими», разъяснять им политику режима, пропаганда в значительной степени вещает в пустоту.
Несмотря на щедрую финансовую подпитку, госСМИ проигрывают конкуренцию. Потому власти и берут в руки большую дубину, чтобы вести «информационную войну», а проще говоря — глушить неугодные медиа. Иначе эти деятели не умеют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Де-факто политический режим воюет против конституционного права граждан на информацию…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)