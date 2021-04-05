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ООН назвала наиболее волнующие людей проблемы

05.04.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Больше всего жителей планеты волнуют проблемы глобального потепления, конфликты и дискриминация. О соответствующих результатах опроса ЮНЕСКО сообщает Служба новостей ООН.

ООН назвала наиболее волнующие людей проблемы
Фото: pixabay.com

«В опросе, который получил название Мир в 2030 году, приняли участие 15 тысяч человек. Интерес к нему проявили в первую очередь молодые люди: 57% респондентов на момент проведения опроса не исполнилось и 35 лет», — говорится в сообщении.

Так, согласно опросу, 67% землян обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры.

Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению опрошенных, — это конфликты и насилие. На третьем месте — дискриминация и неравенство, на четвертом — недостаток воды, продовольствия и жилья.

Что касается решения мировых проблем, ключ к нему, как заявили многие респонденты, — в хорошем образовании. Большинство жителей планеты также думают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Однако лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.

 
Теги: Новости
 
 
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Больше всего жителей планеты волнуют проблемы глобального потепления, конфликты и дискриминация. О соответствующих результатах опроса ЮНЕСКО сообщает Служба...
 
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