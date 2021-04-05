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В Англии с 12 апреля откроют все магазины, спортзалы и парикмахерские

05.04.2021 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Англии с 12 апреля откроют все магазины, спортзалы и парикмахерские Британский премьер признался, что 12 апреля сам пойдет в паб, чтобы выпить пива.


В Англии с 12 апреля ослабляют карантин: возобновят работу пабы, магазины, спортзалы, парикмахерские и другие объекты сферы услуг. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции, передает «Новое время».

По словам Джонсона, карантинные ограничения удастся ослабить благодаря усилиям населения и поставкам вакцин. По его словам, ослабление карантина оправдано текущей статистикой заболеваемости COVID-19 в стране. С 12 апреля Англия перейдет ко второму этапу плана по ослаблению ограничений: возобновят работу все магазины, спортзалы, зоопарки и тематические парки, парикмахерские, кафе и пабы, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе.

Британский премьер признался, что 12 апреля сам пойдет в паб, чтобы выпить пива.

В то же время люди должны по возможности работать из дома, минимизировать поездки внутри страны и соблюдать ограничительные меры. Ожидается, что с 17 мая британцы смогут возобновить международные поездки.
 
 
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В Англии с 12 апреля откроют все магазины, спортзалы и парикмахерские Британский премьер признался, что 12 апреля сам пойдет в паб, чтобы выпить пива.
 
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