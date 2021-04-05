Мама сбежавшего с полигона солдата Александра Караткевича: «Мне никто ничего не говорит, я успеваю только сидеть на телефоне»









Солдат задержан, с ним проводят следственные действия. Фото: Дарья Путейко





пишет kp.by, что солдат поехал домой к своей девушке – в Полоцкий район. В субботу, 3 апреля в Министерстве обороны сообщили, что накануне, 2 апреля 19-летний солдат за рулем грузовика покинул территорию полигона в Брестской области. В ведомстве предполагали,kp.by, что солдат поехал домой к своей девушке – в Полоцкий район.





Позже в СК и МВД сообщили, что солдат родом из городского поселка Россоны, его зовут Александр Караткевич. С собой у парня было оружие.









По словам жителей деревни, Александр сел себя спокойно как будто не знал, что ему делать. Фото: Телеграм-канал МВД.





По направлению движения грузовика объявили план «Перехват». Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. У милиции была информация, что солдат скрылся в лесу возле деревни Сорочино Ушачского района. Территорию прочесывали в 11 районах Витебской области: солдата искали милиционеры региона, внутренние войска, ОМОН с подразделениями Министерства обороны.





Александра нашли вечером 4 апреля в соседней с Сорочиной деревней - Лобани. От полигона до деревни – около 400 км. В милицию позвонила местная жительница – она рассказала, что солдат приходил к ней домой попросить еды. Парня задержали, с ним проводят оперативные и следственные действия.





Мама Александра сразу предупреждает, что говорить о сыне не будет:





- Я сама ничего не знаю, мне ничего не сообщают. Я только успеваю сидеть на телефоне. Извините, больше ничего не могу сказать.





В деревне Лобани рассказывают, что силовики и военные приехали к ним еще в пятницу, 2 апреля. Говорят, территорию прочесывали около 200 человек, местные насчитали 16 машин. В милицию 4 апреля позвонила сельчанка Ольга Николаевна. Ее муж рассказывает, что это он настоял на звонке.





- Солдат этот у нас в хате был. Это вечер был, без десяти 7. Мы с женой смотрели телевизор, когда он зашел в дом. Попросил еды. Дали ему с собой хлеба и колбасы, он и ушел. А потом я позвонил в милицию – третий день с автоматом по деревне человек ходит! Он нам автоматом не угрожал, положил его на диван. Тихо спокойно попросил просто поесть. Мне так кажется, что он уже и сам не знал, что делать и пришел сдаваться. Тут же полная деревня военных была – ходили искали по домам, и по сараям. В деревне мы это ни с кем не обсуждали – тут живет три с половиной человека.







