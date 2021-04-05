ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мама сбежавшего с полигона солдата Александра Караткевича: «Мне никто ничего не говорит, я успеваю только сидеть на телефоне»

05.04.2021 21:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александра нашли в одной из деревень Ушачского района – о том, что он там, сообщила местная жительница. Парень пришел попросить еды



Солдат задержан, с ним проводят следственные действия. Фото: Дарья Путейко

В субботу, 3 апреля в Министерстве обороны сообщили, что накануне, 2 апреля 19-летний солдат за рулем грузовика покинул территорию полигона в Брестской области. В ведомстве предполагали, пишет kp.by, что солдат поехал домой к своей девушке – в Полоцкий район.

Позже в СК и МВД сообщили, что солдат родом из городского поселка Россоны, его зовут Александр Караткевич. С собой у парня было оружие.


По словам жителей деревни, Александр сел себя спокойно как будто не знал, что ему делать. Фото: Телеграм-канал МВД.

По направлению движения грузовика объявили план «Перехват». Автомобиль нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. У милиции была информация, что солдат скрылся в лесу возле деревни Сорочино Ушачского района. Территорию прочесывали в 11 районах Витебской области: солдата искали милиционеры региона, внутренние войска, ОМОН с подразделениями Министерства обороны.

Александра нашли вечером 4 апреля в соседней с Сорочиной деревней - Лобани. От полигона до деревни – около 400 км. В милицию позвонила местная жительница – она рассказала, что солдат приходил к ней домой попросить еды. Парня задержали, с ним проводят оперативные и следственные действия.

Мама Александра сразу предупреждает, что говорить о сыне не будет:

- Я сама ничего не знаю, мне ничего не сообщают. Я только успеваю сидеть на телефоне. Извините, больше ничего не могу сказать.

В деревне Лобани рассказывают, что силовики и военные приехали к ним еще в пятницу, 2 апреля. Говорят, территорию прочесывали около 200 человек, местные насчитали 16 машин. В милицию 4 апреля позвонила сельчанка Ольга Николаевна. Ее муж рассказывает, что это он настоял на звонке.

- Солдат этот у нас в хате был. Это вечер был, без десяти 7. Мы с женой смотрели телевизор, когда он зашел в дом. Попросил еды. Дали ему с собой хлеба и колбасы, он и ушел. А потом я позвонил в милицию – третий день с автоматом по деревне человек ходит! Он нам автоматом не угрожал, положил его на диван. Тихо спокойно попросил просто поесть. Мне так кажется, что он уже и сам не знал, что делать и пришел сдаваться. Тут же полная деревня военных была – ходили искали по домам, и по сараям. В деревне мы это ни с кем не обсуждали – тут живет три с половиной человека.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра нашли в одной из деревень Ушачского района – о том, что он там, сообщила местная жительница. Парень пришел попросить еды
 
Новости дня
Новости разные
 
Из минского общежития из-за пожара эвакуировали 150 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by