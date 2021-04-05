Карпенко: закрытие либо реорганизация каких-либо лицеев не осуществляется

Источник материала: Onliner

В социальных сетях стали обсуждать информацию о закрытии в стране лицеев, причем всех. На такую мысль пользователей интернета натолкнуло объявление на сайте Лицея №1 города Минска о том, что набор после 10-х классов осуществляться не будет. Сейчас этой записи нет, и узнать, была ли она, невозможно. Зато на сайте есть объявление о наборе учащихся, а также информация о необходимых документах и требованиях к поступлению в данное учреждение образования. Игорь Карпенко, министр образования, прокомментировал ситуацию с лицеями.

«В настоящее время в Республике Беларусь проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования с целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной кампании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях в г. Минске, областных и районных центрах, в составе которых имеются либо отсутствуют общежития. В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует», — сказал глава ведомства.