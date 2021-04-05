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Международные эксперты оценивают готовность второго блока БелАЭС

05.04.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 5—13 апреля проводят миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока Белорусской АЭС.

Международные эксперты оценивают готовность второго блока БелАЭС

«Эксперты оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока», — сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что помимо представителей ВАО АЭС в группу экспертов вошли специалисты действующих атомных станций России, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

В октябре прошлого года эксперты московского центра ВАО АЭС провели предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС. Представители ассоциации изучали действия смен оперативного персонала блочного пульта управления энергоблоком при имитации условий нормальной эксплуатации станции, нарушения нормальной эксплуатации и аварий. Также они оценили внедрение 70 рекомендаций ВАО АЭС на основе наработанного опыта эксплуатации.

По итогам проверки пресс-служба Минэнерго сообщила, что эксперты «не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции».

 
 
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Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 5—13 апреля проводят миссию технической поддержки...
 
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