Новый министр информации Беларуси Владимир Перцов поделился планами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новым министром информации Беларуси назначен Владимир Перцов. Последние десять лет он руководил представительством телерадиокомпании «Мир» в Минске. Лауреат престижных наград, неоднократно брал интервью у Александра Лукашенко. Сам президент считает: идет информационная война, поэтому тщательно подбирает кадры. С подробностями – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Решение президента стало неожиданным для работников СМИ. Бывший министр информации Игорь Луцкий пробыл в должности меньше года. Теперь глава ведомства – Владимир Перцов. Он руководил представительством телерадиокомпании «Мир» в Беларуси более десяти лет. Лукашенко рассказал: нового министра знает лично и давно наблюдал за его работой.

«Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», – заявил Лукашенко.

Как журналист, Владимир Перцов общался с Александром Лукашенко год назад. Говорили о нынешней ситуации в мире, о Союзном государстве и других интеграционных объединениях: СНГ и ЕАЭС. Тогда президент в очередной раз отметил работу телеканала «Мир».

«Телеканал «Мир» для меня очень важен и интересен, потому что я советский человек. Для меня республики и жизнь в них, которая без купюр, тонко и аккуратно транслируется на телеканале, для меня отдушина. Я желаю смотреть чаще «Мир» как телеканал, который «страдает», в хорошем смысле, большей объективностью, чем любые другие, и не ведет информационных войн», – отметил президент.

Новый министр поделился планами: отечественный контент должен стать доминирующим, а работа журналистов более яркой и качественной. Этого требует нынешнее время, эпоха информационных войн.

«Нужно реагировать оперативнее, выстраивать работу оперативнее и выстраивать ее именно стратегическим образом. Чтобы не бить, как говорят в народе, по хвостам, а планировать работу средств массовой информации по замещению всего информационного поля нашим государственным контентом в эпоху такого противоборства, чтобы наш контент был доминирующим», – сказал Перцов.

До министерской должности Владимир Перцов больше 20 лет работал в журналистике. Под его руководством представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси не раз получало престижные награды и премии. Сам Перцов награжден Российским орденом дружбы и белорусским орденом Франциска Скорины за вклад в развитие национальной журналистики и создание единого информпространства.