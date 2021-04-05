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Новый министр информации Беларуси Владимир Перцов поделился планами
05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новым министром информации Беларуси назначен Владимир Перцов. Последние десять лет он руководил представительством телерадиокомпании «Мир» в Минске. Лауреат престижных наград, неоднократно брал интервью у Александра Лукашенко. Сам президент считает: идет информационная война, поэтому тщательно подбирает кадры. С подробностями – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Как журналист, Владимир Перцов общался с Александром Лукашенко год назад. Говорили о нынешней ситуации в мире,
Новый министр поделился планами: отечественный контент должен стать доминирующим, а работа журналистов более яркой и качественной. Этого требует нынешнее время, эпоха информационных войн.
До министерской должности Владимир Перцов больше 20 лет работал в журналистике. Под его руководством представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси не раз получало престижные награды и премии. Сам Перцов награжден Российским орденом дружбы и белорусским орденом Франциска Скорины за вклад в развитие национальной журналистики и создание единого информпространства.
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До назначения министром информации Перцов руководил представительством телерадиокомпании «Мир» в Беларуси более десяти лет.
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