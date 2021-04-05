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Просторные помещения и автоматизированный доильный зал «карусель»: в Каменецком районе открыли современную молочно-товарную ферму

05.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Просторные помещения и автоматизированный доильный зал «карусель»: в Каменецком районе открыли современную молочно-товарную ферму

Инвестиции – в агробизнес. Современную молочно-товарную ферму открыли в Каменецком районе. Просторные помещения, автоматизированный доильный зал «карусель» и сбалансированный рацион питания для животных – комплекс возвели с нуля. 

С помощью технологичных решений в хозяйстве рассчитывают повысить рентабельность животноводства. Для Брестской области это направление стратегическое, в регионе расположены наиболее крупные и успешные молочные заводы. 

На этой ферме знают цену каждому литру молока. Поэтому к кормилицам отношение особое. Идеальная чистота, нет сквозняков, есть баланс солнца и свежего воздуха. В зависимости от погоды на улице – специальный климат в цехах.

Новую ферму в «Видомлянском» построили с нуля, за полтора года в чистом поле вырос огромный комплекс на 1200 коров. Это совершено новый подход к животным. Их распределили в зависимости от возраста, самочувствия, для беременных бурёнок – тоже своё питание и дом. Еще одно преимущество – доильная установка, система вращается по принципу карусели, чтобы во время доения коровы не испытывали стресс. 

Суть таких современных комплексов – создать комфортные условия для бурёнок и получать от них больше молока. По плану – 30 литров от коровы. Это в два раза больше, чем в среднем по стране.  

Строительство современного комплекса обошлось почти в 20 миллионов рублей, это деньги хозяйства, заводов-переработчиков и кредитные ресурсы банков, выделенные под государственную программу. Каждый из инвесторов видит в этом свой смысл.  

Михаил Серков, генеральный директор ГО «Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром"»«Мы готовы переработать всё то молоко, которое будет делаться в Брестской области, продать.  Спрос достаточно устойчивый. У нас великолепный шлейф новой продукции и молоко, мороженое, и восстановительное питание, много полезных и вкусных вещей».

Брестский регион – крупнейший переработчик и экспортёр мясомолочной продукции, здесь производят треть товаров, которые страна продаёт за рубеж. Россия, Средняя Азия, Китай, в этом году открываются Япония и Вьетнам. Но потенциал еще больше, всё зависит от объёмов сырья.  

Планы развитию животноводческой отрасли серьёзные, в ближайший год в регионе реконструируют и построят 35 зданий и ферм. Такая экономика не ради цифр – за ними благополучие тех, кто трудится в сельском хозяйстве. И приносит прибыль стране. 

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Инвестиции – в агробизнес. Современную молочно-товарную ферму открыли в Каменецком районе. Просторные помещения, автоматизированный доильный зал «карусель» и...
 
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