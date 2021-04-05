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Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в Италии и вышел в 1/8-ю финала
Источник материала: ОНТ
Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в итальянском Кальяри и вышел в 1/8-ю финала.
Сегодня в поединке первого раунда одиночного разряда белорус обыграл в двух партиях 48-ю ракетку планеты аргентинца Гвидо Пелья со счётом 6:4, 6:0. В обновленном мировом рейтинге Егор Герасимов занимает 80-е место. Встреча продолжалась 1 час и 25 минут. Турнир в Кальяри завершится 11 апреля. Его призовой фонд составляет более 400 тысяч евро.
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Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в итальянском Кальяри и вышел в 1/8-ю финала. Сегодня в поединке первого раунда одиночного...
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